Чехол Е03 на стул Eames, коричневый

13 оценок

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Чехол Е03 на стул Eames, коричневый

4.6
990 ₽
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Чехол Е03 на стул Eames, серый
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Чехол Е03 на стул Eames, зеленый

Характеристики товара

Описание

Чехол уплотнен термостёжкой и прострочен "ромбом" по детали сиденья и передней части спинки

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Основные характеристики

  • Материалвелюр
  • Цветкоричневый

Сошьём чехол на стул на заказ

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Индивидуальный заказ

Чехол Е03 на стул Eames, коричневый — выполненные заказы

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