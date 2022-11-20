Чехол Е03 на стул Eames, коричневый
990 ₽
Чехол уплотнен термостёжкой и прострочен "ромбом" по детали сиденья и передней части спинки
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