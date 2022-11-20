Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина440 мм
- Глубина510 мм
- Материал каркасадерево, металл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стол уличный Классика
Стол Севилья
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, зеленая
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя
Прихожая лофт Намвон
Кресло Хельга
Пуф Джерри, вельвет, оранжевый
Пуф Джерри, вельвет, темно-бирюзовый