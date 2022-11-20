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Кресло Eames DAW Барное Серое

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Кресло Eames DAW Барное Желтое

Характеристики товара

Описание

Кресло Eames DAW Барный хорошо впишется в интерьер скандинавского стиля. Это невероятно удобная и практичная мебель, которая станет отличным дополнением барной стойки. Кресло имеет усиленное крепление и выдерживает нагрузки до 150 кг, оно мягко поддерживает спину, имея оптимальные размеры для комфортного использования продолжительное время.

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Основные характеристики

  • Высота1130 мм
  • Высота до сиденья710 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина620 мм
  • Материалполипропилен
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
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