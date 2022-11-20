Фотография Декоративная подушка Лацио, синяя от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Декоративная подушка Лацио, синяя

4.6
Оптовая цена
790 ₽
При покупке от 3 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Декоративная подушка Лацио, синяя
Декоративная подушка Лацио, синяя
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Декоративная подушка Лацио, синяя

4.6
790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Длина350 мм
  • Цветсиний

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