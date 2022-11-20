Характеристики товара
Описание
Возможное исполнение из крапивы, льна, хлопка.
Основные характеристики
- Длина470 мм
- Ширина470 мм
- Материаллен
- ДетскоеНет
Возможное исполнение из крапивы, льна, хлопка.
Подушка декоративная 30х43 см
Подушка на стул KARET, бирюзовый
Подушка на стул KARET, бежевый
Подушка на стул KARET, желтый
Подушка на стул KARET, коричневый
Подушка на стул KARET, баклажановый
Подушка KRAPIVA 5
Подушка KRAPIVA 6
Подушка KRAPIVA 4
Подушка KRAPIVA 1
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Хит 20мм - золото, красная корона, в наличии
Стул Oliver велюр тёмно-коричневый
Стул Барбара NEW велюр серо-голубой
Стул William ромб бархат коричневый
Стул William бархат синий
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50