Характеристики товара
Описание
Возможное исполнение из крапивы, льна, хлопка.
Основные характеристики
- Длина470 мм
- Ширина470 мм
- Материаллен
- ДетскоеНет
Возможное исполнение из крапивы, льна, хлопка.
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Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50