Характеристики товара
Описание
Подушка "Комфорт" представляет собой сочетание высококачественного наполнителя и современной технологии производства.
Ее основной компонент – первичное полиэфирное волокно, которое обеспечивает мягкость и эластичность, а также идеальное поддержание формы подушки.
Особенностью подушки "Комфорт" является несъемный чехол, состоящий из стеганного поплина (100% хлопок). Этот материал обладает не только высоким комфортом, но и отличной гигиеной, обеспечивая чистоту и удобство для гостей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина500 мм