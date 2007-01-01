+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Подушки

          от 98 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Подушка лебяжий пух в тике 50x70, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подушка лебяжий пух в тике 50x70
          Настоящее фото товара Подушка лебяжий пух в тике 68x68, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подушка лебяжий пух в тике 68x68
          Настоящее фото товара Подушка бамбук в сатине 70x70 , произведённого компанией ChiedoCover
          780 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подушка бамбук в сатине 70x70
          Настоящее фото товара Подушка бамбук в сатине 50x70, произведённого компанией ChiedoCover
          640 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка бамбук в сатине 50x70
          Настоящее фото товара Подушка с овечьей шерстью в поплине 50x70, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подушка с овечьей шерстью в поплине 50x70
          Настоящее фото товара Подушка с овечьей шерстью в поплине 68x68, произведённого компанией ChiedoCover
          630 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подушка с овечьей шерстью в поплине 68x68
          Настоящее фото товара Подушка холлофайбер 68x68, произведённого компанией ChiedoCover
          285 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подушка холлофайбер 68x68
          Настоящее фото товара Подушка холлофайбер 50x70, произведённого компанией ChiedoCover
          230 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подушка холлофайбер 50x70
          Настоящее фото товара Подушка с голубым квадратом, произведённого компанией ChiedoCover
          420 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подушка с голубым квадратом
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Подушка с зеленым квадратом, произведённого компанией ChiedoCover
          420 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подушка с зеленым квадратом
          Настоящее фото товара Красная подушка, золотая корона, произведённого компанией ChiedoCover
          420 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Красная подушка, золотая корона
          Настоящее фото товара Коричневая подушка, золотая корона, произведённого компанией ChiedoCover
          420 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Коричневая подушка, золотая корона
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Дорте, произведённого компанией ChiedoCover
          1 310 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Декоративная подушка Дорте
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Ментол, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Декоративная подушка Ментол
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Barine Maxi синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          1 370 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Декоративная подушка Barine Maxi синяя

          Какой текстиль идеально Вам подойдет?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать текстиль
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Barine Maxi красная, произведённого компанией ChiedoCover
          1 370 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Декоративная подушка Barine Maxi красная
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Констансе, произведённого компанией ChiedoCover
          310 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Декоративная подушка Констансе
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Мурено, произведённого компанией ChiedoCover
          470 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Декоративная подушка Мурено
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Керия, произведённого компанией ChiedoCover
          570 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Декоративная подушка Керия
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Традиция Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
          420 ₽
          Оптовая цена
          5
          Декоративная подушка Традиция Лофт
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Лилу, произведённого компанией ChiedoCover
          470 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Декоративная подушка Лилу
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Крем, произведённого компанией ChiedoCover
          620 ₽
          Оптовая цена
          5
          Декоративная подушка Крем
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Полосы, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Декоративная подушка Полосы
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Ночь, произведённого компанией ChiedoCover
          330 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Декоративная подушка Ночь
          Настоящее фото товара Декоративная подушка 45x45 красная, произведённого компанией ChiedoCover
          710 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Декоративная подушка 45x45 красная
          Настоящее фото товара Декоративная подушка 45x45 голубая, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          710 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Декоративная подушка 45x45 голубая
          Настоящее фото товара Декоративная подушка 45x45 синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          710 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Декоративная подушка 45x45 синяя
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Декоративная подушка 45x45 желтая, произведённого компанией ChiedoCover
          710 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Декоративная подушка 45x45 желтая
          Настоящее фото товара Декоративная подушка 45x45 розовая, произведённого компанией ChiedoCover
          710 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Декоративная подушка 45x45 розовая
          Настоящее фото товара Декоративная подушка 45x45 темно-розовая, произведённого компанией ChiedoCover
          710 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Декоративная подушка 45x45 темно-розовая
          Настоящее фото товара Декоративная подушка 45x45 фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
          710 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Декоративная подушка 45x45 фиолетовая
          Настоящее фото товара Декоративная подушка 45x45 коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
          710 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Декоративная подушка 45x45 коричневая
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Бархат, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Декоративная подушка Бархат
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Молния, произведённого компанией ChiedoCover
          1 650 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Декоративная подушка Молния
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Индиго, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Декоративная подушка Индиго
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Сайлор, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Декоративная подушка Сайлор
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Брайс, произведённого компанией ChiedoCover
          3 760 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Декоративная подушка Брайс
          Настоящее фото товара Подушка синтепон, произведённого компанией ChiedoCover
          98 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подушка синтепон
          Настоящее фото товара Подушка верблюжья шерсть люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          618 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подушка верблюжья шерсть люкс
          Настоящее фото товара Подушка бамбук классика цветная, произведённого компанией ChiedoCover
          491 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подушка бамбук классика цветная
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Подушка халлофайбер, произведённого компанией ChiedoCover
          165 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подушка халлофайбер
          Настоящее фото товара Подушка киви, произведённого компанией ChiedoCover
          671 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подушка киви
          Настоящее фото товара Подушка бамбук эко, произведённого компанией ChiedoCover
          479 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка бамбук эко
          Настоящее фото товара Подушка верблюжья шерсть эко, произведённого компанией ChiedoCover
          545 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка верблюжья шерсть эко
          Настоящее фото товара Подушка бамбук классика белая, произведённого компанией ChiedoCover
          491 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка бамбук классика белая
          Настоящее фото товара Подушка Лебяжий пух эко, произведённого компанией ChiedoCover
          527 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подушка Лебяжий пух эко
          Настоящее фото товара Подушка "Афродита", произведённого компанией ChiedoCover
          1 994 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подушка "Афродита"
          Настоящее фото товара Подушка халлофайбер эко, произведённого компанией ChiedoCover
          402 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подушка халлофайбер эко

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют