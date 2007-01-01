Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный стул Mariano линур блекл комби / слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стул Mariano линур блекл комби / слоновая кость
15 оценок
14 490
Деревянный стул Mariano линур блекл комби / слоновая кость - фото 1Деревянный стул Mariano линур блекл комби / слоновая кость - фото 2Деревянный стул Mariano линур блекл комби / слоновая кость - фото 3Деревянный стул Mariano линур блекл комби / слоновая кость - фото 4Деревянный стул Mariano линур блекл комби / слоновая кость - фото 5Деревянный стул Mariano линур блекл комби / слоновая кость - фото 6Деревянный стул Mariano линур блекл комби / слоновая кость - фото 7Деревянный стул Mariano линур блекл комби / слоновая кость - фото 8Деревянный стул Mariano линур блекл комби / слоновая кость - фото 9Деревянный стул Mariano линур блекл комби / слоновая кость - фото 10Деревянный стул Mariano линур блекл комби / слоновая кость - фото 11Деревянный стул Mariano линур блекл комби / слоновая кость - фото 12

Деревянный стул Mariano линур блекл комби / слоновая кость

Артикул: CH-081-701
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Деревянный стул Mariano из массива бука с жаккардовой обивкой Этот элегантный и надежный стул сочетает в себе природную красоту дерева и практичность современной ткани. Преимущества: ✔ Жаккардовая обивка – плотная ткань (260 г/м²) с приятной текстурой и легким глянцевым блеском. Устойчива к истиранию (30 000 циклов), не мнется и не выгорает на солнце. ✔ Прочный каркас из массива бука – натуральное дерево гарантирует долговечность и устойчивость. ✔ Готов к использованию – поставляется в собранном виде, не требует дополнительных усилий. ✔ Высокая нагрузка – выдерживает до 130 кг. Mariano – это сочетание элегантности, комфорта и надежности!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес6.5 кг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый
  • Обивкаткань
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки1070 мм
  • Объём упаковки0.39 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

