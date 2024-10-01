Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота96 мм
- Диаметр65 мм
- Объем0.25 л
- Материалакрил
- Цветбелый, прозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож столовый «Суперга»
Крышка для тарелки, пластик, прозрачный
Сахарница с крышкой «Проотель»
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0.5 л
Чашка бульонная «Спайро» белый фарфор
Доска для подачи из дуба, черная
Кувшин «Фриго» с крышкой, 0,6л
Пепельница «Проотель», сталь нержавеющая, металлический
Бокал для вина «Сублим», 0,55л
Тарелка «Млечный путь оранжевый», ширина 300мм
Емкость для соусов 350мл, пластик, белый
Емкость для соусов 690мл, пластик, прозрачный
Емкость для соусов с тремя носиками 350мл, пластик, белый
Емкость для соусов 690мл, пластик, красная
Емкость для соусов 230мл, пластик, красная
Емкость для соусов с тремя носиками 690мл, желтый, пластик
Спрей для масла 100мл, сталь, стекло
Пипетка для соусов «Фло», 500 шт, полиэтилен
Емкость для соусов с тремя носиками 350мл, пластик, красный
Емкость для соусов 700мл, пластик, желтый
Нож столовый «Суперга»
Крышка для тарелки, пластик, прозрачный
Сахарница с крышкой «Проотель»
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0.5 л