Настоящее фото товара Диван Честер, молочный, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Честер, молочный, 1600
5 оценок
49 090
Диван Честер, молочный, 1600 - фото 1Диван Честер, молочный, 1600 - фото 2Диван Честер, молочный, 1600 - фото 3Диван Честер, молочный, 1600 - фото 4Диван Честер, молочный, 1600 - фото 5Диван Честер, молочный, 1600 - фото 6Диван Честер, молочный, 1600 - фото 7Диван Честер, молочный, 1600 - фото 8
Диван Честер, молочный, 1600

Артикул: CH-081-924
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбелый
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Манчестер
Фотография товара Диван Манчестер от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Константин, велюр oscar 076
Фотография товара Диван Константин, велюр oscar 076 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Классическая модель Честер - это идеальное сочетание изысканного дизайна и непревзойденного комфорта. Он станет настоящей жемчужиной в любом интерьере, подчеркнув утонченность и элегантность вашего дома. Прочные материалы (калиброванная мебельная фанера и прочная обивка) гарантируют его долговечность и надежность. Срок службы до 15 лет.

Особенность модели - удобная спинка и мягкие подлокотники одной высоты, которые обеспечивают максимальный комфорт, позволяя расслабиться и насладиться отдыхом. Эта особенность делает Честер идеальным вариантом для гостиной: он одинаково эффектно выглядит как в центре помещения, так и у стены или в углу.

Модель Честер прекрасно сочетается с любым стилем интерьера, от классического до современного. Изысканный дизайн с добавлением декоративных элементов («капитоне», обивочный молдинг) придает ощущение роскоши и изыска.

Модель Честер может быть произведена в любых размерах и дизайне. У нас можно заказать диван Честер прямой, угловой и П-образный, а также кресла и пуфы для мягкого гарнитура в едином стиле.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.




Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

