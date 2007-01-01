Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Avanto — элегантное решение для вашего пространства.
Материалы и цвета. Стул с мягким сиденьем и спинкой, обтянутыми качественной рогожкой зеленого оттенка, идеально дополнит современный интерьер. Прочные металлические ножки черного цвета обеспечивают устойчивость, а также придают модели сдержанный и стильный вид.
Дизайн и комфорт. Лаконичные линии и прямые углы сиденья и спинки подчеркивают минимализм модели. Простой и комфортный дизайн с удобной спинкой идеально подойдет для обеденных зон, обеспечивая комфорт при длительном сидении.
Прочность и надежность. Изделие выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует долговечность и надежность. Модель идеально подходит для использования в домашних и коммерческих помещениях.
Место использования. Стул Avanto станет отличным выбором для кухни, гостиной, кафе или офиса. Его универсальный стиль и компактные размеры позволят гармонично вписать его в любой интерьер, создавая атмосферу уюта и современности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина560 мм
- Высота855 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Вес упаковки5.30 кг
- Изделия стопируютсяНет