Диван Satori, зеленый
Диван Satori, зеленый
9 оценок
13 390
Диван Satori, зеленый - фото 1Диван Satori, зеленый - фото 2Диван Satori, зеленый - фото 3Диван Satori, зеленый - фото 4Диван Satori, зеленый - фото 5
Диван Satori, зеленый

Артикул: CH-084-215
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина1130 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван станет украшением делового офиса, домашней гостиной или салона красоты. Универсальный дизайн впишется в интерьер кухни, спальной, детской комнаты, коридора, веранды. Строгий однотонный микровелюр высокого качества. Универсальная фактура ткани и дизайн дивана позволяют с одинаковым успехом использовать его как в классических так и современных интерьерах, а также подчеркнут модный скандинавский шик. Широкий спектр цветов поможет создать свой неповторимый стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1130 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки1130 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Вес упаковки17.20 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Похожие товары

Диван угловой Шерлок Макси
69 090
Диван угловой Шерлок Макси

31
Диван Picasso двухместный горчичный
от42 79041
Диван Picasso двухместный горчичный

44
Диван Veene текстиль белый, blue
от36 590
Диван Veene текстиль белый, blue

35
Диван hares velvet, ocean
от34 590
Диван hares velvet, ocean

67
Диван прямой Дрезден велюр серый
от62 590
Диван прямой Дрезден велюр серый

26
Диван Katana lounge
от84 690
Диван Katana lounge

8
Диван Либерти, бежевый
от41 290
Диван Либерти, бежевый

13
Диван Вернер
от37 990

Диван Вернер

14
Диван Chicago
50 690
Диван Chicago

8
Диван Честер, трехместный, зеленый, 2600
68 190

Диван Честер, трехместный, зеленый, 2600

6

С этим товаром покупают

Стул Lorence, каркас черный, светло-оранжевый
1 490

Стул Lorence, каркас черный, светло-оранжевый

10
Стул Fold, пластиковый, складной, белый
от2 69030
Стул Fold, пластиковый, складной, белый

5
Стул Морган, пластиковый, белый
от4 69044
Стул Морган, пластиковый, белый

26
Стул с подлокотниками Моллек букле светло-серый
12 890

Стул с подлокотниками Моллек букле светло-серый

8
Стул Solstice, светло-бежевый
2 99035
Стул Solstice, светло-бежевый

11
Дизайнерский стул FIT, бежевый, золото
16 690
Дизайнерский стул FIT, бежевый, золото

13
Обеденный стул Parade, зеленый
4 990

Обеденный стул Parade, зеленый

7
Стул мягкий поворотный, велюр, металл, черный, кэмел
6 290

Стул мягкий поворотный, велюр, металл, черный, кэмел

15
Стул Wave, хром
3 190
Стул Wave, хром

11
Стул Graive, велюр, бук
от20 290
Стул Graive, велюр, бук

11

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Диван Clash двухместный, серая рогожка
от88 590
Диван Clash двухместный, серая рогожка

8
Диван с оттоманкой Painti
от93 290
Диван с оттоманкой Painti

7
Диван West, коричневый велюр
от157 390
Диван West, коричневый велюр

11
Мягкий угол Zella
59 690
Мягкий угол Zella

14
Модуль Борн, кресло, кремовый
36 690
Модуль Борн, кресло, кремовый

11
Диван Эндино рогожка серый
36 9901
Диван Эндино рогожка серый

15
Диван Эндино рогожка бежевый
36 9901
Диван Эндино рогожка бежевый

11
Диван Линет, горчичный, 2600
68 190

Диван Линет, горчичный, 2600

11
Диван Riolo, розовый
81 09010
Диван Riolo, розовый

6
Диван Satori, темно-серый
13 390

Диван Satori, темно-серый

12

