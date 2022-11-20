Товар в корзине. Перейти
Диван Veene текстиль белый, blue - фото 1Диван Veene текстиль белый, blue - фото 2Диван Veene текстиль белый, blue - фото 3Диван Veene текстиль белый, blue - фото 4Диван Veene текстиль белый, blue - фото 5Диван Veene текстиль белый, blue - фото 6

Диван Veene текстиль белый, blue

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Veene беленый дуб, green
Диван Veene беленый дуб, green
Следующий Диван Veene текстиль сосна black
Диван Veene беленый дуб, green

Характеристики товара

Описание

Данный диван изготовлен из массива сосны, выдерживает максимальную нагрузку до 140кг, рассчитан на трёх человек.
Материал обивки: рогожа, вельвет, или экокожа на выбор.
В комплекте с диваном идут мягкий матрас, три приспинные подушки и две декоративные.
Диван Veene отлично впишется в ваш интерьер, и станет приятным приобретением для вас и вашей семьи.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1780 мм
  • Ширина690 мм
  • Высота800 мм
  • Вес35 кг
  • Материалткань, дерево, сосна, рогожка
  • Цветголубой, белый

Похожие товары

Диван БурлескНастоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
6

Диван Бурлеск

Диван кресло Хэнк Настоящее фото товара Диван кресло Хэнк , произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
16

Диван кресло Хэнк

Настоящее фото товара Диван кресло для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
18

Диван кресло для ресторана

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
40

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
2

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
16

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
28

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
10

Диван Дуплет

Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
10

Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый

Диван Chesterfield Lux двухместный серыйНастоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена
9

Диван Chesterfield Lux двухместный серый

С этим товаром покупают
Стул Азия 20мм - бронза, коричневыйНастоящее фото товара Стул Азия 20мм - бронза, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59033
2 350 ₽
26

Стул Азия 20мм - бронза, коричневый

Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синийНастоящее фото товара Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
21

Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69026
2 280 ₽
20

Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя

Настоящее фото товара Стул Виота 223, тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
15

Стул Виота 223, тёмно-серый

Стул Орион черный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Орион черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
15

Стул Орион черный, пластиковый

Стул ДжиноНастоящее фото товара Стул Джино, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена
14

Стул Джино

Стул Oliver Square велюр мятныйНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99010
5 490 ₽Оптовая цена
9

Стул Oliver Square велюр мятный

В наличии 14 шт.
Другие товары из разделадиваны для кухни
Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
22Хит

Диван Винтаж

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
5

Диван Дублин

Модульный диван Baff, велюр selesta 22Настоящее фото товара Модульный диван Baff, велюр selesta 22, произведённого компанией ChiedoCover
от76 900
12

Модульный диван Baff, велюр selesta 22