Товар в корзине. Перейти
Диван Джуно - фото 1Диван Джуно - фото 2
NEW

Диван Джуно

Артикул: CH-078-190
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван лофт Стэйт Гросс большой, желтый
Фотография товара Диван лофт Стэйт Гросс большой, желтый от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Константин мини, велюр Velutto 26, светлый орех
Фотография товара Диван Константин мини, велюр Velutto 26, светлый орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1040 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота700 мм
  • Вес26 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Товар в корзине

Диван Джуно
Диван Джуно
14 090
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.