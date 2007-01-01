Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Линет, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Линет, горчичный
7 оценок
49 090
Диван Линет, горчичный - фото 1Диван Линет, горчичный - фото 2

Диван Линет, горчичный

Артикул: CH-081-930
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветжелтый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Цена дивана зависит от его комплектации:

Длина:

170 см — 51.190₽
180 см — 52.790₽
190 см — 54.690₽
200 см — 56.790₽
210 см — 58.890₽
220 см — 61.090₽
230 см — 62.790₽
240 см — 64.590₽
250 см — 66.390₽
260 см — 68.190₽

Механизм Спартак + 25.290₽ к цене

Размеры дивана с механизмом Спартак по глубине — 90 см, высота — 80 см

Механизм Пума:

230 см — 99.490₽
240 см — 102.290₽
250 см — 106.490₽

Размеры дивана с механизмом Пума по глубине — 105 см, высота — 84 см

Категория ткани:

1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽

Размер выше 260см можно согласовать с менеджером





Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

