Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина900 мм
- Высота650 мм
- Обивкакожзам Black
- Материал ножекбук, морилка черная
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
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