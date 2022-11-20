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Диван линейный, кожзам черный, ножки бук - фото 1Диван линейный, кожзам черный, ножки бук - фото 2Диван линейный, кожзам черный, ножки бук - фото 3Диван линейный, кожзам черный, ножки бук - фото 4Диван линейный, кожзам черный, ножки бук - фото 5Диван линейный, кожзам черный, ножки бук - фото 6Диван линейный, кожзам черный, ножки бук - фото 7Диван линейный, кожзам черный, ножки бук - фото 8Диван линейный, кожзам черный, ножки бук - фото 9

Диван линейный, кожзам черный, ножки бук

Артикул: CH-050-827
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота650 мм
  • Обивкакожзам Black
  • Материал ножекбук, морилка черная
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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