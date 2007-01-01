Характеристики товара
Описание
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гарантия: 12 мес
Максимальная нагрузка: 200 кг
Жесткость: Средняя
Чехлы: Несъемные
Комплект поставки: Диван в собранном виде
Страна производства: Россия
Материал обивки: Рогожка или велюр на выбор
Ящик для белья: не предусмотрено конструкцией
Количество мест: Двухместный
Механизм трансформации: Не трансформируется
Материал каркаса: Массив березы
Наполнение: высокоэластичный ППУ
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1565 мм
- Ширина685 мм
- Высота770 мм
- Вес25 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал сиденьярогожка, велюр
- Материал каркасадерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки156 мм
- Высота упаковки68 мм
- Глубина упаковки77 мм
- Вес упаковки25 кг
- Изделия стопируютсяНет