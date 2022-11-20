Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина1600 мм
- Глубина1050 мм
- Материалдерево, металл
- Материал сиденьяткань
Диван Portland трехместный
Диван Raf двухместный
Диван Raf трехместный
Диван Riga Lux
Диван Rotterdam двухместный
Диван Rotterdam трехместный
Диван Ryler двухместный
Диван Ryler трехместный
Диван Scott двухместный
Диван Scott трехместный
Диван Seattle I
Диван Seattle II
Диван Toronto двухместный
Диван Toronto трехместный
Диван Vittorio двухместный
Диван Vittorio трехместный
Диван Wes двухместный
Диван Wes трехместный
Диван Wolsly двухместный
Диван Wolsly трехместный
Стул Римио-М
Ножка деревянная с металлом 149
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ панама
Диван пластиковый Lily
Диван пластиковый Vela Basic