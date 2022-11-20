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Диван Кентау Угловой вельвет красный

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван Магнус Угловой станет приятным приобретением для вашего дома.
Диван изготовлен: из массива сосны, а значит из экологически чистого материала.
Мягкий матрас и шесть приспинных подушек позволяют с комфортом разместиться на данном диване.
Материал обивки: рогожа, вельвет, или экокожа на выбор.
Угловой диван Магнус совмещает в себе хорошее качество и дизайн.

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Основные характеристики

  • Длина2500 мм
  • Ширина1700 мм
  • Высота700 мм
  • Вес60 кг
  • Материалдуб, ткань, вельвет, дерево
  • Цветкрасный, белый

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