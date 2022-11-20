РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры (ДхШхВ): 156,5х68,5х77
Вес: 25 кг
Количество упаковок: 1 шт
Объем: 0.83 м³
Высота посадочного места: 39 см
Посадочное место (ДхШ): 51х141
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гарантия: 12 мес
Максимальная нагрузка: 200 кг
Жесткость: Средняя
Чехлы: Несъемные
Комплект поставки: Диван в собранном виде
Страна производства: Россия
Материал обивки: Рогожка или велюр на выбор
Ящик для белья: не предусмотрено конструкцией
Количество мест: Двухместный
Механизм трансформации: Не трансформируется
Материал каркаса: Массив березы
Наполнение: высокоэластичный ППУ
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