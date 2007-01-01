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Диван Bianco

Артикул: CH-073-258
13 оценок
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Фотография товара Диван Джела, 205/270 см от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Диван Nola от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1670 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота950 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Каркас диванаМеталл

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