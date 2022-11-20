Фотография Диван лофт Форвард, фиолетовый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван лофт Форвард, фиолетовый

4.4
Оптовая цена
от 15 990 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван лофт Форвард, фиолетовый
Диван лофт Форвард, фиолетовый
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О товаре

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Диван лофт Форвард, фиолетовый

4.4
15990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Глубина750 мм
  • Ширина1260 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсиреневый

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