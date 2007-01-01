Характеристики товара
Описание
Стул «Марсель» предназначен для организации обеденной зоны или зону лаунж.Каркас выполнен из натурального дерева. Оплетка - современный материал "роуп", которым каркас оплетался вручную. Роуп - это эластичные синтетические ленты, изготовленные из высокопрочных полиэфирных волокон. В комплекте одна подушка со съёмным чехлом с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина620 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасадерево
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки840 мм
- Глубина упаковки750 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.41 м3
- Изделия стопируютсяНет