Фотография Диван 3х-местный Лаунж Box от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Еще 2
Новинка

Диван 3х-местный Лаунж Box

4.2
Оптовая цена
75 090 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Диван 3х-местный Лаунж Box
Диван 3х-местный Лаунж Box
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Диван 3х-местный Лаунж Box

4.2
75090 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Диван 3х-местный Лаунж
Диван 3х-местный Лаунж
Следующий Диван 2-х местный Сорренто
Диван 2-х местный Сорренто

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина2100 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота до сиденья350/450 мм
  • Вес37 кг
  • Материалротанг
  • Цветкоричневый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 200 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Настоящее фото товара Стул Lisa, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
15 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Lisa, белый
Настоящее фото товара Скатерть Padua, произведённого компанией ChiedoCover
1 640 ₽
Оптовая цена
4.3
Скатерть Padua
Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Мотел, палевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Плетеный стол из искусственного ротанга Мотел, палевый
Настоящее фото товара Барный стул Oreon, черничный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Барный стул Oreon, черничный

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Диван 3-х местный Сорренто, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
63 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван 3-х местный Сорренто
Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К браун, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Плетеное стул-кресло Пеланги К браун
Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк
Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К мед, произведённого компанией ChiedoCover
4 410 ₽
Оптовая цена
4.7
Плетеное стул-кресло Пеланги К мед
Настоящее фото товара Комплект Corona with Cushon Box, произведённого компанией ChiedoCover
44 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Комплект Corona with Cushon Box
Настоящее фото товара Комплект Columbia set 5, произведённого компанией ChiedoCover
50 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Комплект Columbia set 5
Настоящее фото товара Стул ACAPULСO, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул ACAPULСO
Настоящее фото товара Стол SIESTA2, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол SIESTA2
Настоящее фото товара Стол VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
25 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол VEIL
Настоящее фото товара Кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
24 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло VEIL