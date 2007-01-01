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Настоящее фото товара Диван Лима 2-местный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Лима 2-местный
10 оценок
25 790
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Диван Лима 2-местный - фото 1

Диван Лима 2-местный

Артикул: CH-068-840
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина760 мм
  • Высота800 мм
  • Материалсталь, ротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина760 мм
  • Высота800 мм
  • Материалсталь, ротанг
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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