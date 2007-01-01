Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Лима 3-местный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Лима 3-местный
7 оценок
30 890
Товар в корзине. Перейти
Диван Лима 3-местный - фото 1

Диван Лима 3-местный

Артикул: CH-068-841
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина1740 мм
  • Ширина760 мм
  • Высота800 мм
  • Материалсталь, ротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Мобор трехместный, серый
Фотография товара Диван Мобор трехместный, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Лима 2-местный
Фотография товара Диван Лима 2-местный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1740 мм
  • Ширина760 мм
  • Высота800 мм
  • Материалсталь, ротанг
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Барный диван Брун от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный диван Брун, произведённого компанией ChiedoCover
от32 990

Барный диван Брун

43
Фотография товара Диван пластиковый плетеный с подушками Монако Лаундж белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Монако Лаундж белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 890
Оптовая цена

Диван пластиковый плетеный с подушками Монако Лаундж белый

82
Фотография товара Диван Коломбо, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Коломбо, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Диван Коломбо, 2х местный

74
Фотография товара Диван 2-местный Корсика, экокожа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван 2-местный Корсика, экокожа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590

Диван 2-местный Корсика, экокожа, бежевый

14
Фотография товара Диван Дэймос, велюр салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дэймос, велюр салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Дэймос, велюр салатовый

6
Фотография товара Диван Мэйн Люкс, 1600мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мэйн Люкс, 1600мм, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена

Диван Мэйн Люкс, 1600мм

15
Фотография товара Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
68 190

Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600

13
Распродажа
Фотография товара Диван Амстердам трёхместный, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Амстердам трёхместный, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
99 99010
111 090 ₽

Диван Амстердам трёхместный, бежевый, черный

10
Фотография товара Диван Сантур трехместный, фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сантур трехместный, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
26 190

Диван Сантур трехместный, фисташковый

12
Хит
Фотография товара Диван Страйп 650, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп 650, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Диван Страйп 650, велюр

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Токио, белый, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Токио, белый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
Оптовая цена

Стул Токио, белый, бук

7
В наличии 55 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Клэнт, массив бука, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Клэнт, массив бука, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
33 690

Стол раздвижной Клэнт, массив бука, коричневый

8
Любой цвет
Фотография товара Стул Толикс Софт, белый, экокожа белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Софт, белый, экокожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39037
6 890 ₽

Стул Толикс Софт, белый, экокожа белая

11
Фотография товара Стол круглый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол круглый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 790

Стол круглый, серый

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул полубарный Марс, спинка велюр Зизи 644,сидение Виола зиг-заг Грей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Марс, спинка велюр Зизи 644,сидение Виола зиг-заг Грей, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290

Стул полубарный Марс, спинка велюр Зизи 644,сидение Виола зиг-заг Грей

11
Новинка
Фотография товара Стол Деллис черный/керамика серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Деллис черный/керамика серая, произведённого компанией ChiedoCover
26 990

Стол Деллис черный/керамика серая

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Флай, искусственная замша флекс 428, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флай, искусственная замша флекс 428, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от8 950

Стул Флай, искусственная замша флекс 428, ножки металл

14
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, дуб вотан, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, дуб вотан, черный муар

11
Фотография товара Стул барный Каст, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Каст, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Стул барный Каст, темно-коричневый

9
Фотография товара Обеденный стол Лузана на 6 персон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол Лузана на 6 персон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
102 190

Обеденный стол Лузана на 6 персон, черный

10

Другие товары из раздела диваны для кафе

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Миконос XL, белый/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от119 790
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Миконос XL, белый/ светло-коричневый

32
Фотография товара Диван угловой Лаунж Box, левый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой Лаунж Box, левый, произведённого компанией ChiedoCover
83 890
Оптовая цена

Диван угловой Лаунж Box, левый

90
Фотография товара Диван Leone, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Leone, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
115 990
Оптовая цена

Диван Leone, коричневый

89
Фотография товара Угловая секция Вояж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Угловая секция Вояж, произведённого компанией ChiedoCover
57 590
Оптовая цена

Угловая секция Вояж

51
Распродажа
Фотография товара Диван Константин мини, велюр Velutto 26, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Константин мини, велюр Velutto 26, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99038
41 700 ₽

Диван Константин мини, велюр Velutto 26, светлый орех

78
Хит
Фотография товара Диван Страйп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, произведённого компанией ChiedoCover
21 49019
26 490 ₽

Диван Страйп

92
Фотография товара Кушетка Кофу, textile белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Кофу, textile белая, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена

Кушетка Кофу, textile белая

42
Фотография товара Кушетка kuhturi, velvet, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка kuhturi, velvet, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590
Оптовая цена

Кушетка kuhturi, velvet, венге

44
Фотография товара Кушетка Саван, textile сосна, вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Саван, textile сосна, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от28 490
Оптовая цена

Кушетка Саван, textile сосна, вишня

40
Настоящее фото товара Диван Акапулько, произведённого компанией ChiedoCover
20 490
Оптовая цена

Диван Акапулько

15

Товар в корзине

Диван Лима 3-местный
Диван Лима 3-местный
от 30 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Токио, белый, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Токио, белый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
Оптовая цена

Стул Токио, белый, бук

7
В наличии 55 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Клэнт, массив бука, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Клэнт, массив бука, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
33 690

Стол раздвижной Клэнт, массив бука, коричневый

8
Любой цвет
Фотография товара Стул Толикс Софт, белый, экокожа белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Софт, белый, экокожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39037
6 890 ₽

Стул Толикс Софт, белый, экокожа белая

11
Фотография товара Стол круглый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол круглый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 790

Стол круглый, серый

15

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности