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Настоящее фото товара Диван Феникс 3-местный с комплектом подушек, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Феникс 3-местный с комплектом подушек
7 оценок
30 890
Товар в корзине. Перейти
Диван Феникс 3-местный с комплектом подушек - фото 1

Диван Феникс 3-местный с комплектом подушек

Артикул: CH-068-835
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина1760 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота800 мм
  • Материалсталь, ротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1760 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота800 мм
  • Материалсталь, ротанг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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