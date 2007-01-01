Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Линет, серый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Линет, серый, 2000
7 оценок
56 790
Товар в корзине. Перейти
Диван Линет, серый, 2000 - фото 1Диван Линет, серый, 2000 - фото 2Диван Линет, серый, 2000 - фото 3Диван Линет, серый, 2000 - фото 4Диван Линет, серый, 2000 - фото 5Диван Линет, серый, 2000 - фото 6Диван Линет, серый, 2000 - фото 7Диван Линет, серый, 2000 - фото 8Диван Линет, серый, 2000 - фото 9
NEW

Диван Линет, серый, 2000

Артикул: CH-081-932
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Манчестер
Фотография товара Диван Манчестер от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Константин, велюр oscar 076
Фотография товара Диван Константин, велюр oscar 076 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Универсальный диван Линет – красивая и функциональная модель, максимально соответствующая потребностям владельцев квартир и частных домов.

Элегантный дизайн и комфортная посадка делают этот диван таким популярным. Невысокая спинка, так же полностью обита основной тканью с минималистичной стяжкой. Посадка правильной высоты – 46 см и наклон спинки удобны для среднестатического роста.

Теневая зона -расстояние от пола до основания дивана, зрительно облегчает дизайн дивана и позволяет произвести уборку под диваном.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Visit Lux SKS, произведённого компанией ChiedoCover
от29 290
Оптовая цена

Диван Visit Lux SKS

75
Фотография товара Диван Сорренто 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сорренто 3, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена

Диван Сорренто 3

49
Фотография товара Диван Сега - б textile, беленый дуб, blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сега - б textile, беленый дуб, blue , произведённого компанией ChiedoCover
40 690
Оптовая цена

Диван Сега - б textile, беленый дуб, blue

31
Фотография товара Диван Сега-М velvet орех beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сега-М velvet орех beige, произведённого компанией ChiedoCover
36 590
Оптовая цена

Диван Сега-М velvet орех beige

91
Фотография товара Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790

Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8

69
Фотография товара Диван Veene mini текстиль, беленый дуб green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Veene mini текстиль, беленый дуб green, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Veene mini текстиль, беленый дуб green

82
Фотография товара Диван Бриджит 208 серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бриджит 208 серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена

Диван Бриджит 208 серый, белый

8
Фотография товара Диван Бриджит 208 изумрудный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бриджит 208 изумрудный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена

Диван Бриджит 208 изумрудный, белый

15
Фотография товара Диван Бетрон 6134, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бетрон 6134, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена

Диван Бетрон 6134, желтый

12
Фотография товара Диван Кланг, велюр морская волна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кланг, велюр морская волна, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Диван Кланг, велюр морская волна

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Jazzi, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jazzi, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Jazzi, коричневый

7
Фотография товара Стул Barrie, капучино кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Barrie, капучино кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена

Стул Barrie, капучино кожа

13
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стул Whispara Enchan от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Whispara Enchan, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Стул Whispara Enchan

10
Настоящее фото товара Стул Stars V.S, велюр темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Stars V.S, велюр темно-бежевый

8
Фотография товара Стул Такер полубарный, синий деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Стул Такер полубарный, синий деревянный

48
Распродажа
Настоящее фото товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99024
14 290 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), зеленый

7
Фотография товара Стул Федерико данс, nordic, серо - коричневый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Федерико данс, nordic, серо - коричневый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена

Стул Федерико данс, nordic, серо - коричневый, черный каркас

11
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стул Five black, черный пластик, каркас хром с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Five black, черный пластик, каркас хром с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул Five black, черный пластик, каркас хром с подлокотниками

14
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул мягкий с подлокотниками Vertex, велюр, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий с подлокотниками Vertex, велюр, металл, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул мягкий с подлокотниками Vertex, велюр, металл

9
Фотография товара Стул Herman, серый, велюр, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, серый, велюр, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Herman, серый, велюр, белый каркас

8
В наличии 8 шт.В пути 20 шт.

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Фотография товара Диван Мондо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мондо, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена

Диван Мондо

7
Фотография товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, бирюзовый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, бирюзовый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от129 490
Оптовая цена

Диван Clash трехместный с оттоманкой, бирюзовый шенилл

13
Фотография товара Диван раскладной Spounge от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван раскладной Spounge, произведённого компанией ChiedoCover
от154 990
Оптовая цена

Диван раскладной Spounge

6
Фотография товара Диван Diem, белый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Diem, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от134 290
Оптовая цена

Диван Diem, белый велюр

13
Фотография товара Диван Qure, желтый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Qure, желтый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от89 490
Оптовая цена

Диван Qure, желтый велюр

8
Фотография товара Диван Клауд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Клауд, произведённого компанией ChiedoCover
49 990
Оптовая цена

Диван Клауд

13
Фотография товара Диван трехместный Арман Комфорт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван трехместный Арман Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от62 890
Оптовая цена

Диван трехместный Арман Комфорт

7
Фотография товара Диван Паллмер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Паллмер, произведённого компанией ChiedoCover
15 190

Диван Паллмер

15
New
Фотография товара Диван Честер, двухместный, светло-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, двухместный, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
49 090

Диван Честер, двухместный, светло-бежевый

10
New
Фотография товара Диван Честер, трехместный, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, трехместный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
49 090

Диван Честер, трехместный, зеленый

6

Товар в корзине

Диван Линет, серый, 2000
Диван Линет, серый, 2000
56 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Jazzi, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jazzi, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Jazzi, коричневый

7
Фотография товара Стул Barrie, капучино кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Barrie, капучино кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена

Стул Barrie, капучино кожа

13
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стул Whispara Enchan от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Whispara Enchan, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Стул Whispara Enchan

10
Настоящее фото товара Стул Stars V.S, велюр темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Stars V.S, велюр темно-бежевый

8

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности