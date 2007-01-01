Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Линет, бежевый, механизм Спартак, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Линет, бежевый, механизм Спартак, 1600
6 оценок
74 290
Диван Линет, бежевый, механизм Спартак, 1600 - фото 1Диван Линет, бежевый, механизм Спартак, 1600 - фото 2Диван Линет, бежевый, механизм Спартак, 1600 - фото 3Диван Линет, бежевый, механизм Спартак, 1600 - фото 4Диван Линет, бежевый, механизм Спартак, 1600 - фото 5Диван Линет, бежевый, механизм Спартак, 1600 - фото 6Диван Линет, бежевый, механизм Спартак, 1600 - фото 7Диван Линет, бежевый, механизм Спартак, 1600 - фото 8Диван Линет, бежевый, механизм Спартак, 1600 - фото 9

Диван Линет, бежевый, механизм Спартак, 1600

Артикул: CH-082-045
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Характеристики товара

Описание

Универсальный диван Линет – красивая и функциональная модель, максимально соответствующая потребностям владельцев квартир и частных домов.

Элегантный дизайн и комфортная посадка делают этот диван таким популярным. Невысокая спинка, так же полностью обита основной тканью с минималистичной стяжкой. Посадка правильной высоты – 46 см и наклон спинки удобны для среднестатического роста.

Теневая зона -расстояние от пола до основания дивана, зрительно облегчает дизайн дивана и позволяет произвести уборку под диваном.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Механизмспартак
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
