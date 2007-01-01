Характеристики товара
Описание
Диван Мелло — эффектное и практичное решение для ресторанов, баров, лаунж-зон и отельных холлов. Это бордовый диван для лаунж-зоны, который сразу привлекает внимание благодаря выразительной строчке и насыщенному оттенку. Модель не имеет подлокотников, что делает её удобной для компактной посадки гостей и лёгкой интеграции в интерьер. Спинка и сиденье разделены на аккуратные блоки, создающие дополнительный комфорт и визуальный ритм. Как барный диван, он отлично подходит для зон быстрого отдыха, а конструкция выдерживает интенсивную коммерческую эксплуатацию. Покрытие сохраняет свежесть и не требует сложного ухода, что важно для заведений с высокой проходимостью. Диван для ресторана и других общественных мест — это баланс стиля, уюта и надёжности.
Ключевые преимущества:
1. Стильный акцент: Насыщенный цвет и вертикальная строчка делают диван самодостаточным элементом интерьера, привлекающим внимание гостей.
2. Комфортная посадка: Отсутствие подлокотников позволяет размещать больше посетителей на той же площади, сохраняя их удобство.
3. Долговечность: Усиленная конструкция и износостойкая обивка выдерживают активную эксплуатацию в ресторанах и барах.
4. Простота ухода: Покрытие не впитывает загрязнения, что упрощает ежедневную уборку и сохраняет привлекательный вид.
5. Универсальность: Модель одинаково хорошо смотрится в лаунж-зонах, банкетных залах и современных лобби.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина650 мм
- Высота1000 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера, дерево
- Цветбордовый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет