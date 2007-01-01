Характеристики товара
Описание
Диван 2 метра в обивке из велюра создаст теплую и уютную атмосферу в любом пространстве - и в домашней обстановке, и в общественных помещениях.
Прямой нераскладной диван на ножках можно поставить в комнату, прихожую, зал, гостиную или на дачу. Он прекрасно подойдет для коммерческих пространств: как мебель для офиса, зоны ожидания, салона красоты, шоу-рума. Удобную посадку обеспечивают широкое сиденье и мягкие оригинальные подлокотники. Ножки выполнены из массива дерева и покрыты цветным лаком. На обивке декоративная вертикальная отстрочка - придает строгость и индивидуальность изделию.
Современный уютный диван станет стильным и функциональным предметом вашего интерьера, подойдет для современного, скандинавского стиля, минимализма.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2020 мм
- Ширина2020 мм
- Глубина720 мм
- Высота820 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Высота упаковки575 мм
- Глубина упаковки1150 мм
- Вес упаковки31 кг
- Изделия стопируютсяНет