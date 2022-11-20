Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина1400 мм
- Глубина700 мм
Диван Бурлеск
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван 3-местный Chester (Честер)
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Подсветка Aurelio 54
Подвесной светильник Gioia №2
Стул Мирджам
Стол Sirius бетон/ белый
Стул Chilli Q, вишневое вино велюр/ черный каркас
Кресло пластиковое Lisa, черный
Барный стул Edison регулируемый, белый
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Тик-так
Диван Антей