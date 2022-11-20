Диван модульный угловой Flat

6 оценок

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Диван модульный угловой Flat

4.8
138 690 ₽
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Диван-кровать трёхместный Windsor
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Диван-кровать трёхместный Windsor

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина2650 мм
  • Глубина2650 мм
  • Материалткань

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