Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина750 мм
- Длина1400 мм
- Материалрогожка
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Диван барный Флэш
Диван классический
Диван Ассоль
Диван Simple
Диван Винтаж
Диван Дублин
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван Монте-Карло
Стол журнальный Рилле 443
Стол Salur
Стол CОРРЕНТО, 1200x800
Стол Окленд d1200, патина
Стол обеденный Лео, белый мрамор
Комплект мебели Спринг, коричневый, 2 стула, круглая столешница
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Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
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TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден
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