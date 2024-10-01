Характеристики товара
Описание
Прямой нераскладной диван – идеальное сочетание комфорта, стиля и функциональности. Стильные подлокотники с накладками из МДФ придают особый шик. Идеально подходит для жилых и офисных помещений.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1380 мм
- Глубина900 мм
- Высота900 мм
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- МатериалЛДСП
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1200 мм
- Высота упаковки660 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Вес упаковки30 кг