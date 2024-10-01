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Диван Стикер

Артикул: CH-068-037
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Прямой нераскладной диван – идеальное сочетание комфорта, стиля и функциональности. Стильные подлокотники с накладками из МДФ придают особый шик. Идеально подходит для жилых и офисных помещений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1380 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота900 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • МатериалЛДСП

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1200 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки30 кг

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