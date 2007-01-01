Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул 1203AP, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул 1203AP, алюминий
5 490
Стул 1203AP, алюминий - фото 1Стул 1203AP, алюминий - фото 2Стул 1203AP, алюминий - фото 3Стул 1203AP, алюминий - фото 4Стул 1203AP, алюминий - фото 5Стул 1203AP, алюминий - фото 6Стул 1203AP, алюминий - фото 7
Стул 1203AP, алюминий

Артикул: CH-081-890
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул алюминиевый.
Каркас: алюминиевая труба на сварных швах, полированная до зеркального вида. Параметры трубы: Ø25, толщина стенки 1.2мм. Сиденье и спинка: дерево.
Стулья стопируемые. В стопке 21 шт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки2.30 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

