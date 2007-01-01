Характеристики товара
Описание
Стул алюминиевый.
Каркас: алюминиевая труба на сварных швах, полированная до зеркального вида. Параметры трубы: Ø25, толщина стенки 1.2мм. Сиденье и спинка: дерево.
Стулья стопируемые. В стопке 21 шт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина550 мм
- Высота750 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Вес2.15 кг
- Материалалюминий, дерево
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасаалюминий
- Цветхромированный, светлое дерево
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки2.30 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяДа