Характеристики товара
Описание
КОМФОРТНЫЙ ДИЗАЙН
Мягкое уютное кресло в современном стиле. Дизайнерская форма кресла позволяет эффектно завершить любой интерьер. За счет округлого выреза кресло легко и просто перемещать. Каркас конусной формы придает изделию элегантный внешний вид.
Благодаря своему универсальному дизайну и лаконичному сочетанию цветов такое кресло гармонично впишется практически в любой современный интерьер кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или дома.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Продуманная форма спинки обеспечивает оптимальную поддержку спины и позволяет провести в кресле долгое время без усталости.
ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Кресло изготовлено из кожзам высокого качества. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Металлический сварной каркас (опоры) обеспечивает прочность и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на кресло – 150 кг
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина460 мм
- Высота830 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет