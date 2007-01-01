Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Satori, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Satori, темно-серый
12 оценок
13 390
Товар в корзине. Перейти
Диван Satori, темно-серый - фото 1Диван Satori, темно-серый - фото 2Диван Satori, темно-серый - фото 3Диван Satori, темно-серый - фото 4Диван Satori, темно-серый - фото 5Диван Satori, темно-серый - фото 6Диван Satori, темно-серый - фото 7
NEW

Диван Satori, темно-серый

Артикул: CH-084-212
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина1130 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Материалвелюр
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван станет украшением делового офиса, домашней гостиной или салона красоты. Универсальный дизайн впишется в интерьер кухни, спальной, детской комнаты, коридора, веранды. Строгий однотонный микровелюр высокого качества. Универсальная фактура ткани и дизайн дивана позволяют с одинаковым успехом использовать его как в классических так и современных интерьерах, а также подчеркнут модный скандинавский шик. Широкий спектр цветов поможет создать свой неповторимый стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1130 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Материалвелюр
  • Цветтемно-серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки1130 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Вес упаковки17.20 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Плетеный диван Горт, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
47 990
Оптовая цена

Плетеный диван Горт, коричневый

90
В наличии 100 шт.
Фотография товара Кушетка Кофу, textile, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Кофу, textile, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена

Кушетка Кофу, textile, венге

32
Фотография товара Кушетка Саван, беленый дуб, черная ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Саван, беленый дуб, черная ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от28 490
Оптовая цена

Кушетка Саван, беленый дуб, черная ткань

36
Фотография товара Диван Кин, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кин, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Диван Кин, коричневый

32
Фотография товара Диван Riolo, терракот от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Riolo, терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от109 090
Оптовая цена

Диван Riolo, терракот

57
Фотография товара Диван Стоун рогожка черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стоун рогожка черный, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Диван Стоун рогожка черный

26
В наличии 5 шт.
Фотография товара Диван-кровать Оливер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Оливер, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена

Диван-кровать Оливер

7
Фотография товара Диван Дэймос, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дэймос, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Дэймос, велюр желтый

11
Фотография товара Диван Qure, желтый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Qure, желтый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от89 490
Оптовая цена

Диван Qure, желтый велюр

8
Распродажа
Фотография товара Диван Riolo, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Riolo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
81 09010
90 090 ₽

Диван Riolo, голубой

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Такер, черный деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Такер, черный деревянный

43
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул барный Алмаз черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Алмаз черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул барный Алмаз черный, экокожа

81
Фотография товара Стул Turn, пластик, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Turn, пластик, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Стул Turn, пластик, капучино

6
В наличии 174 шт.
Настоящее фото товара Стул Stars V.O, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Стул Stars V.O, велюр фисташковый

13
Фотография товара Стул на металлокаркасе Texas 1 поворотный светло-серый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Texas 1 поворотный светло-серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Стул на металлокаркасе Texas 1 поворотный светло-серый / черный

6
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, голубой, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29015
7 390 ₽

Стул Kongsberg, голубой, ножки черные

82
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59024
16 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), черный

14
Распродажа
Фотография товара Стул Olys, велюр newtone antracite, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Olys, велюр newtone antracite, металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 19024
4 190 ₽

Стул Olys, велюр newtone antracite, металл

5
Настоящее фото товара Стул кухонный Transom, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
18 090

Стул кухонный Transom, серый, черный

8
Фотография товара Обеденный стул Parade, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Parade, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Обеденный стул Parade, красный

15
В наличии 8 шт.

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Фотография товара Диван Diem, белый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Diem, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от134 290
Оптовая цена

Диван Diem, белый велюр

13
Фотография товара Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный

6
Распродажа
Фотография товара Диван Эндино рогожка бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Эндино рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
36 9901
37 000 ₽

Диван Эндино рогожка бежевый

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван Линет, бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Линет, бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
52 190

Диван Линет, бежевый, 1600

9
Фотография товара Диван Линет, серый, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Линет, серый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
56 790

Диван Линет, серый, 2000

7
Распродажа
Фотография товара Диван Riolo, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Riolo, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
81 09010
90 090 ₽

Диван Riolo, светло-серый

15
Распродажа
Фотография товара Диван Riolo, светло-серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Riolo, светло-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
81 09010
90 090 ₽

Диван Riolo, светло-серый, велюр

12
Распродажа
Фотография товара Диван Riolo, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Riolo, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
81 09010
90 090 ₽

Диван Riolo, зеленый

7
New
Фотография товара Диван Satori, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Satori, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Диван Satori, светло-коричневый

13
New
Фотография товара Диван Satori, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Satori, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Диван Satori, оранжевый

14

Товар в корзине

Диван Satori, темно-серый
Диван Satori, темно-серый
13 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Такер, черный деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Такер, черный деревянный

43
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул барный Алмаз черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Алмаз черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул барный Алмаз черный, экокожа

81
Фотография товара Стул Turn, пластик, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Turn, пластик, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Стул Turn, пластик, капучино

6
В наличии 174 шт.
Настоящее фото товара Стул Stars V.O, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Стул Stars V.O, велюр фисташковый

13

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности