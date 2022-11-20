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Диван Ricadi трёхместный, розовый

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Характеристики товара

Описание

Каркас изделия состоит из деревянных брусков (хвойных пород) и березовой фанеры марки ФК.На рамку каркаса сидения установлен ряд плоских пружин (тип – «змейка»), поверх пружин проложен слой войлока, сверху войлок закрыт лицевым чехлом из ткани.

Состав подушки сидения: настил из войлока, настил из двух слоев пенополиуретана (поролон марки Memory Foam и супермягкий), холлофайбер. Внутренний чехол выполнен из периотека на текстильной основе.

Состав подушки спинки: синтепух в чехле из спанбонда.

Лицевой чехол имеет внутренний слой из периотека на текстильной основе.Лицевой чехол подушек сидения и спинки – съемный. Лицевой чехол каркаса - несъемный.

В основании – металлические опоры высотой 160 мм, с пластиковыми подпятниками, черного цвета. Модули соединяются между собой с помощью зацепов («крокодил»), образуя различные композиции.

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Ширина2180 мм
  • Глубина1020/1620 мм
  • Ширина сиденья2000 мм
  • Глубина сиденья630/1240 мм
  • Цветрозовый

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