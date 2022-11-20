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Диван Ricadi угловой, розовый, 250 см - фото 1Диван Ricadi угловой, розовый, 250 см - фото 2Диван Ricadi угловой, розовый, 250 см - фото 3Диван Ricadi угловой, розовый, 250 см - фото 4Диван Ricadi угловой, розовый, 250 см - фото 5Диван Ricadi угловой, розовый, 250 см - фото 6Диван Ricadi угловой, розовый, 250 см - фото 7Диван Ricadi угловой, розовый, 250 см - фото 8

Диван Ricadi угловой, розовый, 250 см

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Характеристики товара

Описание

Ricadi — это линейка мебели с адаптивным дизайном. Включает в себя двух-, трехместный диван, угловой диван и пуф. Все предметы сочетают в себе элегантный внешний вид с максимальным комфортом. Эффект выразительной лаконичности достигается благодаря структурированной архитектуре. В основе — графичность и сдержанность. Модульные элементы можно адаптировать к индивидуальному пространству. Просто выберите подходящую вам конфигурацию дивана. Мебель гармонично впишется в контекст любой стилистики. Может иметь классический или более смелый образ в зависимости от цвета обивки.

Серия Ricadi обладает сильным характером с простым выражением. Выглядит компактно, но в то же время обрадует просторными и удобными подушками сиденья, комфортным наклоном спинок. В основании изделий — металлические опоры, которые придают «парящее» настроение. За мягкость отвечают специальные слои пенополиуретана Memory Foam: материал легко принимает форму тела, повторяя его контуры и изгибы, создает ощущение невесомости, мгновенно восстанавливает первоначальный вид. Ricadi — диван, на котором можно потерять счет времени. Современный и практичный — станет естественным выбором для обустройства стильного интерьера. Пуф можно использовать как в паре с диваном в качестве оттоманки, так и в виде персонального сиденья.

Каркас изделия состоит из деревянных брусков (хвойных пород) и березовой фанеры марки ФК.На рамку каркаса сидения установлен ряд плоских пружин (тип – «змейка»), поверх пружин проложен слой войлока, сверху войлок закрыт лицевым чехлом из ткани.

Состав подушки сидения: настил из войлока, настил из двух слоев пенополиуретана (поролон марки Memory Foam и супермягкий), холлофайбер. Внутренний чехол выполнен из периотека на текстильной основе.Состав подушки спинки: синтепух в чехле из спанбонда.

Лицевой чехол имеет внутренний слой из периотека на текстильной основе.Лицевой чехол подушек сидения и спинки – съемный. Лицевой чехол каркаса - несъемный.

В основании – металлические опоры высотой 160 мм, с пластиковыми подпятниками, черного цвета. Модули соединяются между собой с помощью зацепов («крокодил»), образуя различные композиции.

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Ширина2500 мм
  • Глубина1020/1620 мм
  • Ширина сиденья2400 мм
  • Глубина сиденья630/1240 мм
  • Цветрозовый

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