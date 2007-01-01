Характеристики товара
Описание
Диван Ростов — это современная «точка притяжения» для лаунж-зон, террас и общественных пространств, где важны стиль, комфорт и практичность. Его архитектурная форма помогает грамотно зонировать пространство и создавать уютные посадочные группы для общения и отдыха.
Прочная комбинация металлического каркаса и деревянных элементов обеспечивает устойчивость и рассчитана на интенсивное использование. Геометрически выверенный силуэт с низкой посадкой и широкими боковыми площадками подчёркивает актуальный характер интерьера, добавляя ему ощущения порядка и продуманности.
Мягкие, объёмные подушки спинки и сиденья создают расслабленную посадку и комфорт даже при длительном пребывании. Угловая конфигурация позволяет удобно разместить компанию и эффективно использовать площадь — гости оценят приватность и удобство такой зоны.
Ключевые преимущества:
• Непревзойдённая прочность: рассчитан на интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Лёгкость в уходе: открытая конструкция и удобные поверхности упрощают ежедневную уборку.
• Современный дизайн: лаконичная геометрия и сочетание материалов подчёркивают стиль пространства.
• Комфорт для гостей: мягкие подушки и продуманная угловая посадка для длительного отдыха.
• Долгосрочная инвестиция: надёжная конструкция снижает необходимость частой замены мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2900 мм
- Глубина2300 мм
- Высота900 мм
- Материал каркасадерево, металл
- Цветсерый
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет