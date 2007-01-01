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Настоящее фото товара Диван Ростов, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Ростов
120 оценок
120 990
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Новинка

Диван Ростов

Артикул: CH-087-396
120 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2900 мм
  • Глубина2300 мм
  • Высота900 мм
  • Материал каркасадерево, металл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Ростов — это современная «точка притяжения» для лаунж-зон, террас и общественных пространств, где важны стиль, комфорт и практичность. Его архитектурная форма помогает грамотно зонировать пространство и создавать уютные посадочные группы для общения и отдыха.

Прочная комбинация металлического каркаса и деревянных элементов обеспечивает устойчивость и рассчитана на интенсивное использование. Геометрически выверенный силуэт с низкой посадкой и широкими боковыми площадками подчёркивает актуальный характер интерьера, добавляя ему ощущения порядка и продуманности.

Мягкие, объёмные подушки спинки и сиденья создают расслабленную посадку и комфорт даже при длительном пребывании. Угловая конфигурация позволяет удобно разместить компанию и эффективно использовать площадь — гости оценят приватность и удобство такой зоны.

Ключевые преимущества:

• Непревзойдённая прочность: рассчитан на интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Лёгкость в уходе: открытая конструкция и удобные поверхности упрощают ежедневную уборку.
• Современный дизайн: лаконичная геометрия и сочетание материалов подчёркивают стиль пространства.
• Комфорт для гостей: мягкие подушки и продуманная угловая посадка для длительного отдыха.
• Долгосрочная инвестиция: надёжная конструкция снижает необходимость частой замены мебели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2900 мм
  • Глубина2300 мм
  • Высота900 мм
  • Материал каркасадерево, металл
  • Цветсерый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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