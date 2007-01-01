Характеристики товара
Описание
Диван Стив - это идеальное сочетание комфорта и стиля. Он выполнен в современном дизайне и имеет металлический каркас, который обеспечивает прочность и надежность конструкции. Обивка выполнена из высококачественной искусственной кожи, которая легко очищается от загрязнений и не теряет своей привлекательности со временем.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина670 мм
- Высота930 мм
- Материалискусственная кожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет