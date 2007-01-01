Характеристики товара
Описание
Диван «Боно» подходит для размещения сразу трех персон. Его основа из прочного алюминиевого каркаса. Толщина подушки: 150 мм. Ручное круглое плетение является основным декоративным элементом мебели. Оно выполнено из искусственного ротанга в графитовом цвете.В комплекте с трехместным диваном идут мягкие подушки для комфортного расположения. Чехлы съёмные серо-коричневого цвета из высококлассного полиэстера с плотностью 230гр/м2. Защитные свойства ткани усиливаются при помощи влагоотталкивающей пропитки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2300 мм
- Глубина900 мм
- Высота775 мм
- Высота до сиденья410 мм
- Вес45 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки930 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки2300 мм
- Вес упаковки45.50 кг
- Объём упаковки1.71 м3
- Изделия стопируютсяНет