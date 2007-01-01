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Боно диван из искусственного ротанга трехместный, графит - фото 1Боно диван из искусственного ротанга трехместный, графит - фото 2
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Боно диван из искусственного ротанга трехместный, графит

Артикул: CH-077-149
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван «Боно» подходит для размещения сразу трех персон. Его основа из прочного алюминиевого каркаса. Толщина подушки: 150 мм. Ручное круглое плетение является основным декоративным элементом мебели. Оно выполнено из искусственного ротанга в графитовом цвете.В комплекте с трехместным диваном идут мягкие подушки для комфортного расположения. Чехлы съёмные серо-коричневого цвета из высококлассного полиэстера с плотностью 230гр/м2. Защитные свойства ткани усиливаются при помощи влагоотталкивающей пропитки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2300 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота775 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Вес45 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки930 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки2300 мм
  • Вес упаковки45.50 кг
  • Объём упаковки1.71 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Боно диван из искусственного ротанга трехместный, графит
Боно диван из искусственного ротанга трехместный, графит
139 290
В корзине

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