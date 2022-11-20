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диван OLIMPIYA

15 оценок
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диван ORLEAN B
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диван ORLEAN B

Характеристики товара

Описание

Взаимозаменяемость - да

Механизм трансформации - дельфин

Бельевой ящик - да

Жесткость - средний

Наполнитель - высокоэластичный ППУ

Каркас - массив

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