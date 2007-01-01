Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Риззо, молочный, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Риззо, молочный, 2000
12 оценок
85 990
Товар в корзине. Перейти
Диван Риззо, молочный, 2000 - фото 1Диван Риззо, молочный, 2000 - фото 2Диван Риззо, молочный, 2000 - фото 3Диван Риззо, молочный, 2000 - фото 4Диван Риззо, молочный, 2000 - фото 5

Диван Риззо, молочный, 2000

Артикул: CH-081-959
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван лофт Фирст
Фотография товара Диван лофт Фирст от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Vintage, велюр, розовый
Фотография товара Диван Vintage, велюр, розовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван Риззо – идеальное место для отдыха и расслабления ваших гостей. Его мягкая обивка и продуманная конструкция создают ощущение домашнего уюта, при этом диван легко впишется в любой интерьер, от классического до современного.

Ключевые преимущества для HoReCa:

• Непревзойденный комфорт: Мягкая обивка и эргономичный дизайн дарят ощущение полного расслабления.
• Универсальный стиль: Легко адаптируется к любому интерьеру, подчеркивая его уникальность.
• Долговечность и износостойкость: Материалы подобраны для интенсивного использования в профессиональной среде.
• Легкость в уходе: Материалы обивки устойчивы к загрязнениям и просты в чистке, что экономит ваше время.
• Создание атмосферы: Превращает любое пространство в уютное место для отдыха и общения.

Инвестируйте в комфорт ваших гостей и стиль вашего заведения с этим универсальным диваном.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Альп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Альп, произведённого компанией ChiedoCover
от68 590
Оптовая цена

Стол обеденный Альп

105
Фотография товара Стул Амадиу бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амадиу бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул Амадиу бежевый

42
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Valentine, Мрамор билбао, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Valentine, Мрамор билбао, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990

Стол Valentine, Мрамор билбао, серебро

30
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас серебро, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас серебро, сиреневый

10
Фотография товара Стол Сканди К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена

Стол Сканди К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость

6
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Прайм экокожа серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 19028
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Прайм экокожа серый

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стол АРКОС 16-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590
Оптовая цена

Стол АРКОС 16-1

46
Настоящее фото товара Стул Lois, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lois, темно-коричневый

12
Фотография товара Стол Кхал галифакс графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кхал галифакс графит, произведённого компанией ChiedoCover
от47 590
Оптовая цена

Стол Кхал галифакс графит

45
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Antario серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул Antario серый

54
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела диваны на кухню

Фотография товара Диван Moseo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Moseo, произведённого компанией ChiedoCover
34 390
Оптовая цена

Диван Moseo

6
Фотография товара Диван Meadow 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Meadow 2, произведённого компанией ChiedoCover
177 790
Оптовая цена

Диван Meadow 2

7
Фотография товара Диван Echo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Echo, произведённого компанией ChiedoCover
66 390
Оптовая цена

Диван Echo

12
New
Фотография товара Диван Лондон, горчичный, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лондон, горчичный, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Лондон, горчичный, 1600

7
Фотография товара Диван Норис, бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Норис, бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Норис, бежевый, 1600

8
Фотография товара Диван Норис, фиолетовый, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Норис, фиолетовый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
60 090

Диван Норис, фиолетовый, 2000

9
Фотография товара Диван Риззо, красный,1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Риззо, красный,1600, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Риззо, красный,1600

8
New
Фотография товара Диван Хелиа, бордовый, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, бордовый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
77 290

Диван Хелиа, бордовый, 2000

8
Фотография товара Диван Хелиа, бежевый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, бежевый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
95 690

Диван Хелиа, бежевый, 2600

7
Фотография товара Диван Хаул, какао от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хаул, какао, произведённого компанией ChiedoCover
36 490

Диван Хаул, какао

6

Товар в корзине

Диван Риззо, молочный, 2000
Диван Риззо, молочный, 2000
85 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Альп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Альп, произведённого компанией ChiedoCover
от68 590
Оптовая цена

Стол обеденный Альп

105
Фотография товара Стул Амадиу бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амадиу бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул Амадиу бежевый

42
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Valentine, Мрамор билбао, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Valentine, Мрамор билбао, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990

Стол Valentine, Мрамор билбао, серебро

30
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас серебро, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас серебро, сиреневый

10

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности