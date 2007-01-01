Характеристики товара
Описание
Диван Риззо – идеальное место для отдыха и расслабления ваших гостей. Его мягкая обивка и продуманная конструкция создают ощущение домашнего уюта, при этом диван легко впишется в любой интерьер, от классического до современного.
Ключевые преимущества для HoReCa:
• Непревзойденный комфорт: Мягкая обивка и эргономичный дизайн дарят ощущение полного расслабления.
• Универсальный стиль: Легко адаптируется к любому интерьеру, подчеркивая его уникальность.
• Долговечность и износостойкость: Материалы подобраны для интенсивного использования в профессиональной среде.
• Легкость в уходе: Материалы обивки устойчивы к загрязнениям и просты в чистке, что экономит ваше время.
• Создание атмосферы: Превращает любое пространство в уютное место для отдыха и общения.
Инвестируйте в комфорт ваших гостей и стиль вашего заведения с этим универсальным диваном.
Возможно изготовление в различных размерах и тканях.
Количество мягких сидений зависит от размера дивана.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Глубина900 мм
- Высота800 мм
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет