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Настоящее фото товара Диван Сантиаго 2-местный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Сантиаго 2-местный
11 оценок
45 890
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Диван Сантиаго 2-местный - фото 1

Диван Сантиаго 2-местный

Артикул: CH-068-818
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина1310 мм
  • Ширина810 мм
  • Высота700 мм
  • Материалалюминий
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1310 мм
  • Ширина810 мм
  • Высота700 мм
  • Материалалюминий

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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