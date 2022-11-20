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Ричмонд Кровать-диван прямой бордовый - фото 1Ричмонд Кровать-диван прямой бордовый - фото 2Ричмонд Кровать-диван прямой бордовый - фото 3Ричмонд Кровать-диван прямой бордовый - фото 4Ричмонд Кровать-диван прямой бордовый - фото 5

Ричмонд Кровать-диван прямой бордовый

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван «Ричмонд» на первый взгляд весьма прост: сиденье и спинка украшены неглубокими утяжками, которые предохраняют ткань от чрезмерного растяжения; подлокотники отсутствуют, так что посадка становится более свободной. Однако за бесхитростным видом скрывается нечто неожиданное: за счет встроенного механизма трансформации «Аккордеон» диван превращается в полноценную кровать с классическим высоким изголовьем. Благодаря этому «Ричмонд» идеально подходит для квартир малого метража и позволяет существенно сэкономить пространство. Бельевой короб в комплект не входит, его можно приобрести отдельно.

Механизм «Аккордеон» :

Аккордеон – механизм трансформации, который характеризуется легкостью раскладки

Диваны, оснащенные подобной системой, компактны и подходят для любых помещений

Благодаря такому способу раскладывания спальное место получается ровным и высоким

Функциональности подобной мягкой мебели добавляет возможность использования съемных чехлов

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Ширина1100 мм
  • Длина1390 мм
  • Материалмикровелюр
  • Материал каркасафанера, дерево, ДСП
  • Цветсиреневый
  • Страна изготовленияРоссия

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