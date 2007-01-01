Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Велютто 05, каркас темный орех муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20, велюр Велютто 05, каркас темный орех муар
8 оценок
1 79022
2 275 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20, велюр Велютто 05, каркас темный орех муар - фото 1Стул Хит 20, велюр Велютто 05, каркас темный орех муар - фото 2Стул Хит 20, велюр Велютто 05, каркас темный орех муар - фото 3Стул Хит 20, велюр Велютто 05, каркас темный орех муар - фото 4Стул Хит 20, велюр Велютто 05, каркас темный орех муар - фото 5Стул Хит 20, велюр Велютто 05, каркас темный орех муар - фото 6Стул Хит 20, велюр Велютто 05, каркас темный орех муар - фото 7Стул Хит 20, велюр Велютто 05, каркас темный орех муар - фото 8
Хит

Стул Хит 20, велюр Велютто 05, каркас темный орех муар

Артикул: CH-084-449
8 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Фотография товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Цвет каркасакоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690
Оптовая цена

Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см

13
Хит
Фотография товара Стол Лидер 3, д1800, орех НСТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1800, орех НСТ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 5406
6 950 ₽

Стол Лидер 3, д1800, орех НСТ

6
В наличии 41 шт.
Фотография товара Чехол 29, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 29, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от720

Чехол 29, габардин белый

42
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 04 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79031
3 990 ₽

Чехол для стола 04

31
New
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1270мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Тележка для круглых столов, 1270мм

8
В пути 1 шт.
Фотография товара Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый

13
В наличии 2 шт.
Хит
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69016
7 900 ₽

Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм

468
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный

36
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол Лидер 10 с передней стенкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Стол Лидер 10 с передней стенкой

499
Фотография товара Стол Лидер 2,1800*800, бук, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2,1800*800, бук, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стол Лидер 2,1800*800, бук, белый

11

Другие товары из раздела стулья хит

Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64028
2 275 ₽

Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый

98
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59023
2 055 ₽

Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой

86
Акция
Фотография товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от4 84010
5 330 ₽

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

44
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 03019
2 485 ₽

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками

489
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79013
2 055 ₽

Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная

422
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 44013
6 240 ₽

Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная

43
Акция
Фотография товара Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99015
2 335 ₽

Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех

81
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, тёмный орех, арш коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, тёмный орех, арш коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 63014
3 025 ₽

Стул Хит 20мм с подлокотниками, тёмный орех, арш коричневый

6
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, кожзам синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69028
2 335 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, кожзам синий

15
New
Фотография товара Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64038
2 630 ₽

Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань

9
В наличии 8 шт.

Товар в корзине

Стул Хит 20, велюр Велютто 05, каркас темный орех муар
Стул Хит 20, велюр Велютто 05, каркас темный орех муар
от 1 640
2 275 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690
Оптовая цена

Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см

13
Хит
Фотография товара Стол Лидер 3, д1800, орех НСТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1800, орех НСТ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 5406
6 950 ₽

Стол Лидер 3, д1800, орех НСТ

6
В наличии 41 шт.
Фотография товара Чехол 29, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 29, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от720

Чехол 29, габардин белый

42
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 04 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79031
3 990 ₽

Чехол для стола 04

31

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности