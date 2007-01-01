Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Alice, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Alice, кремовый
10 оценок
13 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Alice, кремовый - фото 1Стул Alice, кремовый - фото 2Стул Alice, кремовый - фото 3Стул Alice, кремовый - фото 4Стул Alice, кремовый - фото 5
NEW

Стул Alice, кремовый

Артикул: CH-079-886
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота875 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Кроссбэк флаг
Фотография товара Стул Кроссбэк флаг от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото
Фотография товара Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Alice — это стильный акцент для любого интерьера. Светлая рогожка, плавные линии корпуса и устойчивое металлическое основание делают эту модель отличным решением для кухни, гостиной, офиса или кафе.

Комфорт и функциональность
Мягкое сиденье и эргономичная спинка обеспечивают удобную посадку, а встроенный пружинный блок отвечает за дополнительную упругость и долговечность конструкции. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя устойчивость и форму даже при ежедневной эксплуатации.

Вращающийся механизм с возвратом
Модель оснащена поворотно-возвратным механизмом на 180°, благодаря которому стул автоматически возвращается в исходное положение. Это особенно удобно для обеденных и переговорных зон.

Практичные материалы
Обивка из рогожки не только приятна на ощупь, но и устойчива к износу. Материал легко очищается от загрязнений, а благодаря плотной текстуре сохраняет презентабельный внешний вид. Основание выполнено из прочного металла с порошковым покрытием в чёрном цвете, которое устойчиво к царапинам и сколам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота875 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес9.6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки21.50 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Huan II, серый, произведённого компанией ChiedoCover
31 290
Оптовая цена

Стул Huan II, серый

54
В корзине
Настоящее фото товара Стул Kair, темно-серый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Стул Kair, темно-серый, ножки черные

84
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Turin, винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Turin, винный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Стул полубарный Turin, винный

74
В наличии 2 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло поворотное BELLA, велюр, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное BELLA, велюр, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена

Кресло поворотное BELLA, велюр, оливковый

58
В наличии 3 шт.
В корзине
Фотография товара Cтул Моно, бежевый букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Моно, бежевый букле, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Cтул Моно, бежевый букле

7
В наличии 1 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 3902
8 490 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/серый

8
В наличии 10 шт.
В корзине
Хит
Фотография товара Полукресло Dolche, велюр Velutto 03, ножки бук, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Dolche, велюр Velutto 03, ножки бук, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79058
15 890 ₽

Полукресло Dolche, велюр Velutto 03, ножки бук, морилка венге

6
В корзине
Фотография товара Стул Raze, зеленый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Raze, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Стул Raze, зеленый велюр

14
В корзине
Фотография товара Стул Gem кирпичный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gem кирпичный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул Gem кирпичный, черный

14
В корзине
Настоящее фото товара Стул барный мягкий, изумруд, велюр, каркас металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Стул барный мягкий, изумруд, велюр, каркас металл черный

11
В наличии 2 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Moderno GTP, топ-ган, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Moderno GTP, топ-ган, хром, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Кресло Moderno GTP, топ-ган, хром

11
В корзине
Фотография товара Кресло Эмма, тёмно-синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эмма, тёмно-синее, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Эмма, тёмно-синее

47
В корзине
Фотография товара Кресло Некст, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Некст, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена

Кресло Некст, коричневое

49
В корзине
Фотография товара Кресло офисное Бордо темно-коричневая экокожа, алюминевая крестовина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Бордо темно-коричневая экокожа, алюминевая крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
от65 690
Оптовая цена

Кресло офисное Бордо темно-коричневая экокожа, алюминевая крестовина

8
В корзине
Распродажа
Фотография товара Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге

67
В корзине
Фотография товара Кресло Patti, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Patti, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от65 390
Оптовая цена

Кресло Patti, розовый

40
В корзине
New
Фотография товара Кресло NARA medium, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло NARA medium, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
101 890

Кресло NARA medium, дерево

13
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Club, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Club, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от64 390
Оптовая цена

Кресло Club, серое

13
В корзине
Фотография товара Кресло Kraus, серый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kraus, серый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от40 390
Оптовая цена

Кресло Kraus, серый шенилл

14
В корзине
Фотография товара Полукресло Самбука, рогожка с эффектом букле BUCKLE dark grey, чёрная морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, рогожка с эффектом букле BUCKLE dark grey, чёрная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука, рогожка с эффектом букле BUCKLE dark grey, чёрная морилка

96
В корзине

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Кромвель II бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кромвель II бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99015
12 790 ₽Оптовая цена

Стул Кромвель II бежевый

59
В наличии 132 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Саранда кофе / черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Саранда кофе / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79018
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Саранда кофе / черный глянец

34
В наличии 2 шт.
В корзине
Фотография товара Стул барный Джипси Garden, опоры венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Джипси Garden, опоры венге, произведённого компанией ChiedoCover
от31 790
Оптовая цена

Стул барный Джипси Garden, опоры венге

9
В корзине
Фотография товара Стул Арман, велюр графит, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арман, велюр графит, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул Арман, велюр графит, каркас белый

15
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Guinea поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Guinea поворотный , произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Стул Guinea поворотный

7
В корзине
Фотография товара Стул Safir, сиденье жаккард Incas 102 спинка кожзам Оракул 162, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, сиденье жаккард Incas 102 спинка кожзам Оракул 162, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Safir, сиденье жаккард Incas 102 спинка кожзам Оракул 162, ножки бук морилка светлый орех

13
В корзине
Настоящее фото товара Стул Terra Square, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Terra Square, серый

11
В наличии 34 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Terra Cross conus, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Terra Cross conus

14
В наличии 36 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул George, коричневый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул George, коричневый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
9 89011
11 090 ₽

Стул George, коричневый, велюр

11
В наличии 7 шт.
В корзине
New
Фотография товара Стул Hover, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Hover, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул Hover, бежевый

13
В наличии 162 шт.
В корзине

Товар в корзине

Стул Alice, кремовый
Стул Alice, кремовый
13 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Moderno GTP, топ-ган, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Moderno GTP, топ-ган, хром, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Кресло Moderno GTP, топ-ган, хром

11
В корзине
Фотография товара Кресло Эмма, тёмно-синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эмма, тёмно-синее, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Эмма, тёмно-синее

47
В корзине
Фотография товара Кресло Некст, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Некст, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена

Кресло Некст, коричневое

49
В корзине
Фотография товара Кресло офисное Бордо темно-коричневая экокожа, алюминевая крестовина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Бордо темно-коричневая экокожа, алюминевая крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
от65 690
Оптовая цена

Кресло офисное Бордо темно-коричневая экокожа, алюминевая крестовина

8
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено